Son dakika! 'Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' operasyonunda: 4 tutuklama
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Son dakika! 'Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' operasyonunda: 4 tutuklama

Son dakika! 'Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' operasyonunda: 4 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' ile bir kısım memurlar hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şahıstan, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' ile bir kısım memurlar hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şahıstan, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik', ile bir kısım memurlar hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' soruşturmasında 28 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonlarda; 4'ü bilirkişi, 1'i sivil ve 1'i de icra müdürü olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Genişletilen soruşturma kapsamında konuyla alakalı olarak 22 kişinin de emniyette ifadeleri alınmıştı. Olayla alakalı gözaltına alınan ve savcılıkta sorguları tamamlanan 6 şüpheli tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bir sitenin kapıcısının sahte kimlik ile bilirkişi olarak keşfe götürüldüğü tespit edilen 1 kapıcı ile 1 icra müdürü ve 2 bilirkişinin bulunduğu toplam 4 şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SAKARYA

Son dakika! 'Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' operasyonunda: 4 tutuklama
Son dakika! 'Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' operasyonunda: 4 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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