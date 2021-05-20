Son dakika... Doktor, koronavirüsten öldü
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Son dakika... Doktor, koronavirüsten öldü

Son dakika... Doktor, koronavirüsten öldü
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre BARTIN'da koronavirüs tedavisi gören göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Halil İbrahim Çakın (71), hayatını kaybetti.

BARTIN'da koronavirüs tedavisi gören göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Halil İbrahim Çakın (71), hayatını kaybetti.

Kentte bir özel tıp merkezinde göğüs hastalıkları uzmanı olarak görev yapan 3 çocuk babası Dr. Halil İbrahim Çakın, 2 hafta önce koronavirüse yakalandı. Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Dr. Çakın, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Dr Çakın, dün yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.Ölümüyle üzüntü yaratan Çakın'ın cenazesi Muğla'da toprağa verilecek.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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