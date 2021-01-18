13. kattan beton zemine düşen genç, doğum gününde hayatını kaybetti
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13. kattan beton zemine düşen genç, doğum gününde hayatını kaybetti

18.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:26

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 13. kattan beton zemine düşen genç, doğum gününde hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 234. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, H.S. oturdukları apartmanın 13. katındaki yangın merdiveninden beton zemine düştü.

GENÇ, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk yaptıkları müdahalenin ardından H.S'yi hastaneye kaldırdı. H.S, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca, hayatını kaybeden H.S'nin bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği apartmanda inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13. kattan beton zemine düşen genç, doğum gününde hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

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