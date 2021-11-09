DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'daki terör operasyonu gözaltı sayısı 19'a yükseldi

Hakkında yakalama kararı bulunan HDP'li eski belediye meclis üyesi Van'da gözaltına alındı

Diyarbakır merkezli 4 ilde yapılan terör operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, dün Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin illerinde 19 adrese eş zamanlı operasyon yapılmasıyla gözaltına alınan 18 kişinin emniyetteki sorgusu sürerken, Hakkında yakalama kararı bulunan Sur Belediyesinde HDP'li eski meclis üyesi Ö.F. Van'da gözaltına alınarak Diyarbakır'a getirilmesiyle sayı 19'a çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişi hakkında dün Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin'de eş zamanlı operasyon yaptı

Dün sabah şafak vakti birlikte 19 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 18 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi ise evinde bulunamamıştı. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada hakkında yakalama kararı bulunan HDP'li eski belediye meclis üyesi Ö.F. Van'da gözaltına alınarak Diyarbakır'a getirilmesiyle sayı 19'a çıktı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgular Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde sürüyor.