Son dakika... Diyarbakır'da elektrik kontağından çıkan yangında bir kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika... Diyarbakır'da elektrik kontağından çıkan yangında bir kişi öldü

19.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:39
Son dakika... Diyarbakır'da elektrik kontağından çıkan yangında bir kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elektrik kontağından çıktığı belirlenen bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 3'ü itfaiye eri 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elektrik kontağından çıktığı belirlenen bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 3'ü itfaiye eri 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Akpınar Mahallesi 27. Sokak'ta elektrik kontağından yangın çıktı. Yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Kilitli olan evin kilidini kıran itfaiye ekipleri, içeride olan Bedia Aydoğan eşi Cevzet Erdoğan ile ismi öğrenilemeyen çocuklarını ağır yaralı olarak evden çıkarttı.

Yangına müdahale esnasında da 3 itfaiye eri de dumandan etkilendi.

Hastaneye kaldırılan 6 kişiden 51 yaşındaki Bedia Aydoğan kurtarılamadı, diğer 5 yaralının ise tedavileri sürüyor.

Yangın itfaiyenin çabaları sonucu söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hande Erçel Deniz Çakır Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Diyarbakır'da elektrik kontağından çıkan yangında bir kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 18:40:43. #1.14#
title