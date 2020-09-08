Son Dakika: Diyanet İşleri, Heybeliada'daki binanın pandemi hastanesi olması halinde iade etmeye hazır Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı, Heybeliada Sanatoryumu'nun 13 yıl boş kaldıktan sonra 2018 yılında kendilerine devredildiğini ve söz konusu arsanın pandemi hastanesi olarak planlanması halinde devredileceğini açıkladı.

Heybeliada Sanatoryumu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı'na devriyle ilgili gelen tepkilerin ardından yapılan açıklamada Diyanet söz konusu binanın 2018 yılında harabe haldeyken kendilerine devredildiğini belirtti. Açıklamada söz konusu alanın pandemi hastanesi olarak planlanması halinde de iade edileceği ifade edildi. Ayrıntılar geliyor...