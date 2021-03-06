Son Dakika! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Son Dakika! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

06.03.2021 15:42 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:01

Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Durumunun iyi olduğunu belirten Erbaş, "Hafif atlatmak nasip olur inşallah. Dualarınızı bekliyorum." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüse yakalandığını açıkladı. Erbaş, paylaşımında genel sağlık durumuna ilişkin de bilgi vererek şu ifadeleri kullandı: "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim."

İşte o paylaşım:

Son Dakika! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Yorumları (4)
P. KOMANDO: İnşaallah yazılır. insaellah nedir ya.
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ADSIZ: ALLAH Âlimdir. Bildiği gibi yapar...
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GG: kendisi fazla dua edememş mi
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