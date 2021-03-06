Son Dakika! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüse yakalandığını açıkladı. Erbaş, paylaşımında genel sağlık durumuna ilişkin de bilgi vererek şu ifadeleri kullandı: "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim."

İşte o paylaşım: