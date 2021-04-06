Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası

Son dakika: Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sincan'ın Barın kentinde katliam yapıldığına yönelik paylaşımlarına tepki göstermişti. Çin'in Ankara Büyükelçisi, Akşener ve Yavaş'ı hedef alan paylaşımlar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "#BarınKatliamı'nda Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum! Esaret altındaki soydaşlarımızı unutmayacak, uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacağız. Doğu Türkistan bir gün mutlaka bağımsız olacak!" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Doğu Türkistan'da yaşanan katliamın acısını 31 yıl geçmesine rağmen hala ilk günkü gibi hissediyoruz. Barın şehitlerini rahmetle anıyorum" paylaşımını yapmıştı.

"HAKLI KARŞILIK VERME HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR"

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, yaptığı açıklamayla Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a yanıt vermişti. Twitter'dan yapılan açıklamada, Akşener ve Yavaş'ın sosyal medya hesapları etiketlenerek, "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir. Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

ÇİN BÜYÜKELÇİSİ, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu, Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.