Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Charlie Hebdo'ya sert tepki: Tarihin çöplüğünde yok olacaklar

Son Dakika! Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı alçak karikatüre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tepki geldi. Çavuşoğlu, "En galiz küfürleri mizah, alçakça provokasyonları siyasi mesaj, nefreti körüklemeyi ifade özgürlüğü sananlar tarihin çöplüğünde yok olacaklar" ifadelerini kullandı.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak yaptığı karikatüre tepkiler gelmeye devam ediyor. Taraflı tarafsız herkesin eleştirdiği karikatüre son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sert tepki gösterdi.

"HAKARET ACİZLERİN SİLAHIDIR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "En galiz küfürleri mizah, alçakça provokasyonları siyasi mesaj, nefreti körüklemeyi ifade özgürlüğü sananlar tarihin çöplüğünde yok olacaklar. Hakaret acizlerin silahıdır. Cumhurbaşkanımız Ümmetin sesi, mazlumun nefesidir" ifadelerine yer verdi.