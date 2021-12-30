Son dakika: Didim'de jandarma, sokak hayvanlarını besledi - Haberler
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Son dakika: Didim'de jandarma, sokak hayvanlarını besledi

Son dakika: Didim'de jandarma, sokak hayvanlarını besledi
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Aydın'da jandarma Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi, kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama dağıttı.

DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'da jandarma Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi, kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşların bu konuda duyarlılığını artırmak amacıyla Didim ilçesinde, sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, ayrıca soğukların etkili olduğu ilçede yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının yoğunlukta bulunduğu alanları belirledi.

İlçenin farklı bölgelerindeki alanlara ulaşan ekipler, hayvanlar için mama bıraktı.

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AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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