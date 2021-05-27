Son dakika! Devrilip kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü öldü
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Son dakika! Devrilip kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika! Devrilip kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Özhan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde devrilip kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü Samet Çobanoğlu (19), yaşamını yitirdi.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde devrilip kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü Samet Çobanoğlu (19), yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Mustafakemalpaşa Caddesi, Bursa Caddesi, Etibank yolunda meydana geldi. 16 AAP 232 plakalı motosikletin sürücüsü Samet Çobanoğlu, kavşakta A.Y. (50) yönetimindeki kamyonla bir anda karşı karşıya gelince paniğe kapılıp kontrolü kaybetti. Çobanoğlu, devrilen motosikletiyle kamyonun altına girdi. Kazada, kamyonun altında sürüklenen Samet Çobanoğlu hayatını kaybetti.

Çobanoğlu'nun cansız bedeni, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü A.Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.KAZA ANI KAMERADA

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Samet Çobanoğlu'nun motosikletinin devrildiği ve yolda sürüklendiği görüldü.


- Bursa
Son dakika! Devrilip kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika! Devrilip kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika! Devrilip kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika! Devrilip kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika! Devrilip kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika! Devrilip kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika! Devrilip kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Özhan

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