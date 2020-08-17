Son dakika! Devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü ağır yaralandı.

17.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:17

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Musa Güven yönetimindeki taş ocağına ait 07 LDH 23 plakalı kamyon, Gençler Mahallesi D-695 kara yolunda virajı alamayarak devrildi.

Sürücü, araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon şoförü, çevredekilerin de yardımıyla sedyeye konularak ambulansa taşındı.

Güven, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika! Devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Ekonomi
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti 3. Sayfa
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı Ekonomi
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor Spor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü Yaşam
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor
Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Hamile eşini karnına tekme atarak döven Suriyeli koca, kendini böyle savundu: Bana bağırdı
Hamile eşini karnına tekme atarak döven Suriyeli koca, kendini böyle savundu: Bana bağırdı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Futbolculuk kariyerini sonlandıran oyuncu-antrenör Vincent Kompany, tamamen kulübeye geçti
Futbolculuk kariyerini sonlandıran oyuncu-antrenör Vincent Kompany, tamamen kulübeye geçti
Gaziantep'te 4. kattan düşerek ölen Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada tehdit etme durumu var
Gaziantep'te 4. kattan düşerek ölen Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada tehdit etme durumu var
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Süleyman Soylu Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Ateş Kaza Bakan Deprem
Şu an buradasınız: Son dakika! Devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 16:30:57. #1.15#
title