Son Dakika! Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın anayasa çıkışına destek verdi: MHP'nin amacı, görüşü ve düşüncesi bu yöndedir
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Son Dakika! Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın anayasa çıkışına destek verdi: MHP'nin amacı, görüşü ve düşüncesi bu yöndedir

02.02.2021 15:20 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:36
Son Dakika! Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın anayasa çıkışına destek verdi: MHP'nin amacı, görüşü ve düşüncesi bu yöndedir

Son dakika! Kabine toplantısından sonra yeni anayasanın sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ittifak ortağı Devlet Bahçeli'den destek geldi. Bahçeli yaptığı açıklamada, "MHP, yeni anayasa yazımı konusunda Cumhur İttifakı'nın birleştirici ve kucaklayıcı şuuruyla hareket edecek, üstüne düşeni yerine getirecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin tekrar anayasayı tartışması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYACI OLDUĞU AÇIKTIR"

Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışına ittifak ortağı MHP'den nasıl bir yanıt geleceği merak konusu olurken, MHP lideri Devlet Bahçeli konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir" dedi.

"YENİ ANAYASA OLMASI TARİHE VE MİLLETE BOYUN BORCUMUZDUR"

Açıklamalarına devam eden Bahçeli, "Cumhuriyet tarihindeki en önemli reform yeni yönetim sistemi ise diğerinin yeni anayasa olması tarihe ve millete boyun borcumuzdur" ifadelerine yer geldi.

"MHP ÜSTÜNE DÜŞENİ YERİNE GETİRECEK"

Bahçeli daha sonra, "MHP, yeni anayasa yazımı konusunda Cumhur İttifakı'nın birleştirici ve kucaklayıcı şuuruyla hareket edecek, üstüne düşeni yerine getirecek" dedi.

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