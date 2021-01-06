Son Dakika! Destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Trump'tan ilk açıklama: Barışçıl kalın

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da düzenlediği miting sonrası Trump destekçileri, Kongre binasını bastı. Sokakların karışmasına neden olan Trump, sosyal medya hesabından sağ duyu çağrısı yaptı. Trump, "Kongre polisini ve güvenlik güçlerini destekleyin. Barışçıl kalın!" dedi.

ABD'nin başkenti Washington'da toplanan Trump destekçileri, Trump'ın Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse'de yaptığı konuşmanın ardından Kongre binasına yürüdü. Protestocular, seçimlerin sonuçlarının resmileşmesine yönelik oturumun yapıldığı Kongre binası önünde zaman zaman karşıt gruplar ve polis ile karşı karşıya geldi ve arbede yaşandı.

Bir grup protestocunun barikatları yıkarak Kongre binasına girmek istemesinin ardından, polis binaya giriş ve çıkışları güvenlik nedeniyle kapattı. Öte yandan Temsilciler Meclisi üyelerinin ofislerinin bulunduğu Cannon binası da kısa süreliğine tahliye edildi.

TRUMP'TAN SAĞ DUYU ÇAĞRISI

ABD'de başlayan gerilimin fitilini ateşleyen Başkan Trump ise göstericilere sağ duyu çağrısında bulundu. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen Capitol Polisi ve Emniyet Teşkilatımızı destekleyin. Onlar gerçekten ülkemizin yanındalar. Huzurlu kalın!" ifadelerini kullandı.