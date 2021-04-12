Son dakika! Derenin debisi yükseldi, evler sel tehlikesi yaşadı
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Son dakika! Derenin debisi yükseldi, evler sel tehlikesi yaşadı

İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Derenin debisi yükseldi, evler sel tehlikesi yaşadı Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde sağanak yağışla birlikte mahallenin ortasından geçen derenin debisi yükseldi.

Derenin debisi yükseldi, evler sel tehlikesi yaşadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde sağanak yağışla birlikte mahallenin ortasından geçen derenin debisi yükseldi. Bazı ahırlara su girerken evi dere kenarında bulunan vatandaşlar ise sel tehlikesi yaşadı.

Edinilen bilgiye göre olay Çatalağzı beldesi Cumayanı Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede bulunan mağaradan gelen sularla birlikte yükselen dere vatandaşları korkuttu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sokağa çıkan mahalleli, durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine DSİ ekipleri sevk edildi. Olası sel tehlikesine karşı evi dere kenarında bulunan bazı mahalle sakinleri evlerinin önüne çuvallarla önlem almaya çalıştı.

Mahalle drone ile havadan da görüntülendi. Derenin yükselmesi sebebiyle bazı ahırları su bastı. İHA'ya konuşan mahalle sakini Fahrettin Ağdacı, "Mağaramızın ağzı tıkalı. Kum, pislik geliyor. Tabi ki mağaramızdaki su yükseliyor. Derenin de bu sebepten debisi yükseldi. Ne zaman taşkın olur bilemiyorum. Dereye yakın olanlar zarar görüyor. Geçen sene bazı evleri sel basmıştı. Şu anda bir sıkıntı yok gibi" diye konuştu.

Ekiplerin güzergahtaki çalışmaları sürüyor.

Son dakika! Derenin debisi yükseldi, evler sel tehlikesi yaşadı
Son dakika! Derenin debisi yükseldi, evler sel tehlikesi yaşadı
Son dakika! Derenin debisi yükseldi, evler sel tehlikesi yaşadı
Son dakika! Derenin debisi yükseldi, evler sel tehlikesi yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ

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