Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı
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Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı

30.12.2020 15:10 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:32

Denizli'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlediği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeği Jibby ile arama yapılan operasyonda, elektrik süpürgesine saklanmış esrar bulundu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Şubesi'nde görevli polislerden oluşan 110 kişilik ekip ile bu sabah saat 05.00 sıralarında, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Pamukkale ilçesindeki 7 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona havadan dronla destek verildi. Operasyonda, polisin ihtarına rağmen açılmayan çelik kapılar koçbaşı ile kırıldı. Evlerde özel eğitimli narkotik köpeği "Jibby" ile yapılan aramalarda 589 ecstasy hap ve 10 gram bonzai ile pompalı tüfek ele geçirildi.

ELEKTRİK SÜPÜRGESİNDEN ESRAR ÇIKTI

Bir evin deposunda yapılan aramalarda ise elektrikli süpürgenin içerisine gizlenmiş 7 gram esrar bulundu. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı
Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı
Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı
Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı
Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı
Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı
Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı
Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı
Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı
Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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