Son Dakika: Denizli'de meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Son Dakika: Denizli'de meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Denizli'nin Pamukkale ve Çal ilçelerindeki trafik kazalarında 1 kişi, öldü 2 kişi yaralandı.

02.09.2020 01:14 | Son Güncelleme: 02.09.2020 01:18

Denizli'nin Pamukkale ve Çal ilçelerindeki trafik kazalarında 1 kişi, öldü 2 kişi yaralandı.

İmdat Kartal idaresindeki 20 FE 725 plakalı otomobil Çamlaraltı Mahallesi Üniversite Caddesi'nde karşı yönden gelen Fikri Çiftçi yönetimindeki 20 AAH 474 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan Kartal ve kayınpederi Özcan Özcanlı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çal ilçesinde motosiklet devrildi

Musa Kara (56) yönetimindeki plakasız motosiklet Sazak Mahallesi yakınlarında devrildi.

Ağır yaralanan sürücü sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çal Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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Son Dakika: Denizli'de meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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