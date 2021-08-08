Son Dakika | Denizli'de durakta bekleyen çocuğa doğru giden tırın ağaçlara çarpıp durma anı kameralara yansıdı
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Son Dakika | Denizli'de durakta bekleyen çocuğa doğru giden tırın ağaçlara çarpıp durma anı kameralara yansıdı

Son Dakika | Denizli'de durakta bekleyen çocuğa doğru giden tırın ağaçlara çarpıp durma anı kameralara yansıdı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kontrolden çıkan tırın yol kenarındaki otomobil ve minibüse çarptıktan sonra ağaçlara çarpıp durması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kontrolden çıkan tırın yol kenarındaki otomobil ve minibüse çarptıktan sonra ağaçlara çarpıp durması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Aydın'dan Denizli yönüne giden Güven E. yönetimindeki 45 AFY 828 plakalı tır, 4 Ağustos Çarşamba günü Duacılı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı. Yolun sağındaki otomobille yolcu alan bir minibüse çarpan tır, daha sonra refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada, otomobil ve minibüsteki 3 kişi ile otobüs durağında bekleyen Rahmi Erdoğan yaralandı. Tır şoförünün jandarmadaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazada kontrolden çıkın tırın, iki araca çarpması ve ağaçlara çarparak durması yer alıyor. Tırın durmaya çalıştığı sırada durakta bekleyen kişinin de uzaklaşmaya çalışması ve tır durduktan sonra sekerek yol kenarındaki markete yürümesi de görüntülerde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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Son Dakika | Denizli'de durakta bekleyen çocuğa doğru giden tırın ağaçlara çarpıp durma anı kameralara yansıdı - Haberler
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