Son Dakika | Denizde cenin var ihbarı polisi alarma geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son Dakika | Denizde cenin var ihbarı polisi alarma geçirdi

Son Dakika | Denizde cenin var ihbarı polisi alarma geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Samsun'da denizde cenin olduğu ihbarı polisi alarma geçirdi.

Samsun'da denizde cenin olduğu ihbarı polisi alarma geçirdi.

Olay, İlkadım ilçesi Tütün İskelesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde dolaşan vatandaşlar denizde cenin gördüklerini tahmin ederek polise ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. İnceleme sonrasında cenin zannedilen şeyin bir hayvana ait olduğu ileri sürüldü. - SAMSUN

Son Dakika | Denizde cenin var ihbarı polisi alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 10 yıl, 'mala zarar...
Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 10 yıl, "mala zarar...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Bergen Beren Saat Seda Sayan
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Merih Demiral Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Denizde cenin var ihbarı polisi alarma geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 23:36:17. #1.13#

title