Son dakika: Dehşet anları kamerada...Kendisine küfür eden şahsın dükkanını basıp saldırdı - Haberler
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Son dakika: Dehşet anları kamerada...Kendisine küfür eden şahsın dükkanını basıp saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Dehşet anları kamerada.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Dehşet anları kamerada...Kendisine küfür eden şahsın dükkanını basıp saldırdı

Kağıthane'de motosiklet tamirhanesini basan şahıs, bir gün önce tartıştığı kişi silahla vurarak yaraladı

Saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı

İSTANBUL - Kağıthane'de aralarında geçen tartışmanın ardından silahına saldıran saldırgan bastığı motosiklet tamirhanesinde dehşet saçtı. Kendisine küfür eden şahsa silahlı saldırıda bulunduktan sonra kaçan saldırgan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, önceki gece Recep K. ile Berke Y. arasında küfür etme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın son bulmasının ardından Berke Y. ertesi gün yanına arkadaşı Eren K'yi de alarak motosiklet tamirhanesine gitti. Yanına arkadaşını da alarak motosikletle tamirhaneye gelen Berke Y. silahını sarıldı.

Koşarak bastığı tamirhanede dehşet saçtı

Koşarak dükkana giren genç adam, Recep K.'yi vurduktan sonra kaçtı. Saldırıdan hafif şekilde yaralanan Recep K. hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek şüphelinin eşkalini tespit etti. Çalışmalarını derinleştiren ekipler şüpheliyi gece saatlerinde Ortabayır Mahallesi Sarıgöl Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Kendisine küfür ettiği için vurmuş

Şahıs emniyetteki ifadesinde Recep isimli şahısla akşam üzeri kavga ettiklerini, kendisine küfür ettiğini, bu sebeple yanına arkadaşı Eren K.'yı alarak gittiğini ve olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söyledi. Ayrıca olayda kullandığı tabancayı Ayarcı Caddesi'nde bulunan Hilal Parkı'na sakladığını belirttiği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan ve emniyette çeşitli suçlardan 6 adet kaydı bulunan Berke Y.'nin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Tabanca sakladığı parkta ele geçirildi

Çok sayıda suç kaydı olan Berke Y. ifadesinde olayda kullandığı tabancayı Hilal Parkına sakladığını itiraf etti. Bunun üzerine parka giden polis ekipleri tabancıyı Berke Y.'nin tarif ettiği yerde buldu. Motosiklet tamirhanesinde gerçekleşen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde koşarak içeri gelen saldırganın silahını ateşledikten sonra kaçtığı görülüyor.

Son dakika: Dehşet anları kamerada...Kendisine küfür eden şahsın dükkanını basıp saldırdı

Son dakika: Dehşet anları kamerada...Kendisine küfür eden şahsın dükkanını basıp saldırdı

Son dakika: Dehşet anları kamerada...Kendisine küfür eden şahsın dükkanını basıp saldırdı

Son dakika: Dehşet anları kamerada...Kendisine küfür eden şahsın dükkanını basıp saldırdı
İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Son Dakika Haberleri
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