Ülkemize girmeye çalışan DEAŞ'lı 3 terörist, patlayıcılarla Şanlıurfa'da yakalandı
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Ülkemize girmeye çalışan DEAŞ'lı 3 terörist, patlayıcılarla Şanlıurfa'da yakalandı

27.02.2021 15:50 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:42

Suriye'den yasa dışı yollarla beraberlerinde patlayıcılar ile Türkiye'ye geçmeye çalışan 3 DEAŞ'lı terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerince yakalandı.

Ceylanpınar sınır hattında devriye görevini yapan askerler, Suriye'nin Resulayn kentinin kırsal bölgesinden Türkiye'ye geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.

YELEKLERİNDE PATLAYICI ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde giydikleri hücum yeleğinde patlayıcı bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 3 teröristin Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığında sorgulanmalarına başlandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ülkemize girmeye çalışan DEAŞ'lı 3 terörist, patlayıcılarla Şanlıurfa'da yakalandı
Ülkemize girmeye çalışan DEAŞ'lı 3 terörist, patlayıcılarla Şanlıurfa'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
SEKOCAN: YÜCE ALLAH GİZLİ GÜÇLERİMİZE ZEVAL VERMESİN ALLAH ONLARDAN BİR DEĞİL BİN KERE RAZI OLSUN
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