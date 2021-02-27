Ülkemize girmeye çalışan DEAŞ'lı 3 terörist, patlayıcılarla Şanlıurfa'da yakalandı
27.02.2021 15:50 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:42
Suriye'den yasa dışı yollarla beraberlerinde patlayıcılar ile Türkiye'ye geçmeye çalışan 3 DEAŞ'lı terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerince yakalandı.
Ceylanpınar sınır hattında devriye görevini yapan askerler, Suriye'nin Resulayn kentinin kırsal bölgesinden Türkiye'ye geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.
YELEKLERİNDE PATLAYICI ÇIKTI
Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde giydikleri hücum yeleğinde patlayıcı bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 3 teröristin Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığında sorgulanmalarına başlandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı