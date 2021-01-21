Sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, duruşmada aylık gelirini açıkladı

Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan ünlü oyuncu Ozan Güven ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada oyuncu Ozan Güven aylık gelirinin 5 bin TL olduğunu söylerken Deniz Bulutsuz da 20 bin TL olduğunu açıkladı.

Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan ünlü oyuncu Ozan Güven'in yargılanmasına başlandı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz avukatları ile birlikte katıldı. Kimlik tespitlerinin ardından Deniz Bulutsuz'un beyanlarıyla duruşma başladı.

"GELİRİM 5 BİN TL"

Kimlik tespiti sırasında hakim Ozan Güven'e mesleğini ve aylık gelirini soruldu. Güven'i uyaran hakim, "Gazeteciler haber yaparlar ona göre" ifadelerini kullandı. Ozan güven ise, "Aylık gelirim 5 bin TL" dedi. Deniz Bulut ise şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Yaşananları tekrar anlatmazsam çok mutlu olurum. Yaşananlar çok ağırdı" şeklinde konuştu.

İfade vermeden önce aylık gelirini açıklayan Deniz Bulutsuz ise eğitim danışmanı olduğunu ve aylık kazancının 20 bin TL olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı