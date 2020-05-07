Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi

Son dakika: Danıştay Başkanlığı'na, görev süresi dolan Zerrin Güngör'ün yerine 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit seçildi.

Zerrin Güngör'ün yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Danıştay Başkanlığı için yapılan seçimin üçüncü gününde sonuç çıkmadı.

ZEKİ YİĞİT SEÇİLDİ

Göngör'ün yerine Danıştay 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit Danıştay Başkanlığı'na seçildi.

SEÇİMLER 3 GÜNDÜR SÜRÜYORDU

Zerrin Güngör'ün yaş haddinden 20 Mart'ta emekli olması nedeniyle Danıştay Başkanlığı için Danıştay Genel Kurulunca dün başlayan seçimler önceki gün ve dün de sürdü.

Seçimde 3. Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 10. Daire Üyesi Nizamettin Kalaman, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ve 4. Daire Başkanı Enver Kaya yarıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında yapılan seçimin 8 turunda da sonuç çıkmamıştı. Danıştay Başkanı seçilebilmek için 65 üyenin oyunun alınması gerekiyor. Dün yapılan son turda Zeki Yiğit 63, Fethi Aslan 48 oyda kaldı.

ZEKİ YİĞİT KİMDİR?

Zeki Yiğit, 1965 doğumlu, Zonguldak Alaplı'lı. 1987'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra çeşitli ilçelerde hakim ve savcılık yaptı. Sonrasında Adalet Bakanlığı'na geçti. Bakanlıktaki görevine Adalet Müfettişi olarak başlayan Yiğit, önce Bakanlık Personel Genel Müdür Yardımcısı, 2008-2011 yılları arasında da Müsteşar Yardımcısı oldu. 2011'de dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçilen Yiğit, 2013'ten beri YSK üyesi.