Dalgıç polisler ağlara takılan kuşları kurtardı
Dalgıç polisler ağlara takılan kuşları kurtardı Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından dalgıç polislerin ağlara takılan kuşları kurtardığı anları paylaştı.
Dalgıç polisler ağlara takılan kuşları kurtardı
ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından dalgıç polislerin ağlara takılan kuşları kurtardığı anları paylaştı.
EGM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa Birecik'te ağlara takılan balıkçıl kuşlarını özgürlüklerine kavuşturdukları anları paylaştı. Ağlardan kurtulan kuşlar uçarak ağlardan uzaklaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ