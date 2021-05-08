Dalgıç polisler ağlara takılan kuşları kurtardı
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Dalgıç polisler ağlara takılan kuşları kurtardı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ - Haberler | Güncel

Dalgıç polisler ağlara takılan kuşları kurtardı Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından dalgıç polislerin ağlara takılan kuşları kurtardığı anları paylaştı.

Dalgıç polisler ağlara takılan kuşları kurtardı

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından dalgıç polislerin ağlara takılan kuşları kurtardığı anları paylaştı.

EGM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa Birecik'te ağlara takılan balıkçıl kuşlarını özgürlüklerine kavuşturdukları anları paylaştı. Ağlardan kurtulan kuşlar uçarak ağlardan uzaklaştı.

Dalgıç polisler ağlara takılan kuşları kurtardı
Dalgıç polisler ağlara takılan kuşları kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ

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