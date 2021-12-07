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D-100'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- D-100'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken önünde ilerleyen kamyona çarpan motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - - D-100'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken önünde ilerleyen kamyona çarpan motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Özgül idaresindeki 34 CYU 906 plakalı Yamaha Marka motosiklet, hemen önünde seyir halinde olan 34 AYH 3223 plakalı kamyona çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra hastaneye götürülmek üzere ambulansa alınan Musa Özgül, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken ambulansta yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

D-100'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

D-100'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

D-100'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

D-100'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

D-100'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk - Son Dakika Haberleri

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