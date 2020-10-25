Son Dakika! Cumhurbaşkanlığından Hollandalı siyasetçi Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Sistematik zorbalık bir ifade özgürlüğü meselesi değildir
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Son Dakika! Cumhurbaşkanlığından Hollandalı siyasetçi Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Sistematik zorbalık bir ifade özgürlüğü meselesi değildir

25.10.2020 13:54 | Son Güncelleme: 25.10.2020 14:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığından Hollandalı siyasetçi Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Sistematik zorbalık bir ifade özgürlüğü meselesi değildir

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı siyasetçi Wilders'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal "terörist" paylaşımına tepki gösterdi. Altun, "Sistematik zorbalık bir ifade özgürlüğü meselesi değildir. Avrupa, Müslümanlar için giderek daha tehlikeli bir yere dönüşüyor" dedi.

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