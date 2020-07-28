Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil
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Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçtiğimiz cuma günü Ayasofya Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın söylediği ve Atatürk'ü kastettiği gerekçesiyle tepki çeken ifadelerinde Atatürk'e dil uzatma olmadığını belirtti ve "Atatürk'e dil uzatılmasına asla izin vermeyiz" dedi.

28.07.2020 11:16 | Son Güncelleme: 28.07.2020 12:12

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda hutbede söylediği ve Atatürk'ü hedef aldığı gerekçesiyle tepki çeken sözleri hakkında konuştu. Kalın "Hutbede Atatürk'e dil uzatılması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Atatürk bu vakfiyeyi ortadan kaldırmış değil. Atatürk'e dil uzatılmasına asla izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'E LANET OKUNDU SONUCU İYİ NİYETLİ BİR DEĞERLENDİRME DEĞİL"

CNN Türk'te konuşan İbrahim Kalın, söz konusu ifadelerin kendisine sorulması üzerine şunları söyledi: "Hutbede Atatürk'e dil uzatılması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Atatürk bu vakfiyeyi ortadan kaldırmış değil. Dönemin şartları içerisinde oranın müze olarak kullanılmasına karar verilmiş. Atütürk'e lanet okundu sonucunu çıkarmak, çok iyi niyetli bir değerlendirme olmaz. Biz de böyle bir şeyi kabullenemeyiz. Bırakın başka bir yerde Cuma hutbesinde lanet okunmasını doğru bir yaklaşım olarak kabul etmeyiz. Rejim tartışmasına dönüşüyor olması suni bir gündemdir.

"ATATÜRK'E DİL UZATILMASINA ASLA İZİN VERMEYİZ"

Ayasofya gibi güzel bir anı yaşadıktan sonra bir taraftan 'Atatürk'e dil uzatıldı' demek diğer tarafta 'hilafete giderim' demek bu başarıyı gölgelemek olur. Bu tartışmalar bizi hedeften saptırmaktır. Güzel bir iş yapıldı, bu gölgelenmemeli. Suni tartışmaları bir kenara koyarken dünyaya güzel mesajı hep birlikte verelim. Ulus devlet düzenini hakim olduğu bir dönemde imparatorluk dönemi şartlarını empoze edemezsiniz. Hilafet tartışmasını başlatmak bizi asıl hedeflerimizden saptırmak anlamına gelir. Gereksiz kutuplaşmalara kapı aralamak anlamına gelir. Atatürk'e dil uzatılmasına asla izin vermeyiz. Diyanet işleri başkanımızın da böyle bir amacı olmadığını açıkça beyan etti. Ali Erbaş hoca sadece vakfiyeden alıntı yaptı."

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NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da kılınan cuma namazında yaptığı hutbe konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini vermeden kullandığı ifadeler tepki çekmişti.

Erbaş hutbedeki konuşmasında "Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" ifadeleri Atatürk'ü lanetlediği şeklinde yorumlanmıştı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil
Haber Yorumları (80)
RÜZGAR: Lütfen siz değerli halkımızda şunu istiyorum şahsen ben. Benim için Atatürk de büyük bir lider türk tarihinin gelmiş geçmiş bütün padişahları da lider bu ülkenin kalkınması için bu ülkeye değer vererek çalışan kalbi güzel bütün insanlar iyi varlardı. Dünyada eşi benzeri olmayan atalarım var benim. Şükürler olsun büyük bir peygamberim Muhammed mustafam var benim. Biz tarihimizdeki bütün liderlerle övünmeliyiz. Atatürk''te eşi benzeri olmayan lider diğerlerinde hepsi nur içinde yatsın.
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KAYA: Kuduranlar her laftan alınmaya başlamış.
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HOCA: Başkanımıza sonuna kadar hak veriyorum.
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