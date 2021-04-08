Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan CHP'li Tanrıkulu'nun davasında 'durma' kararı verildi
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Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan CHP'li Tanrıkulu'nun davasında 'durma' kararı verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan CHP'li Tanrıkulu'nun davasında 'durma' kararı verildi

Zaman Gazetesi'ne 2015 yılında verdiği bir röportajda kullandığı cümleler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılanan CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun davasında mahkeme kararını açıkladı.

Zaman Gazetesi'ne 2015 yılında verdiği bir röportajda kullandığı cümleler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılanan CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun davasında mahkeme kararını açıkladı. Hakim, Tanrıkulu'nun yargılama sürecinde milletvekili sıfatıyla TBMM'de göreve başladığı belirtilerek, yargılamanın durmasına hükmetti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında 2015 yılında Zaman Gazetesi'ne verdiği bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada karar açıklandı.

Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Sezgin Tanrıkulu ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada önceki celse açıklanan mütalaada 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan cezalandırılması talep edilen Tanrıkulu, savunma yapmayacağını söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Sezgin Tanrıkulu'nun yargılama sürecinde milletvekili sıfatıyla TBMM'de göreve başladığını belirterek hakkında yargılama yapılmasının mümkün olmadığını ifade etti. Mahkeme bu nedenle Tanrıkulu hakkında başlatılan yargılamanın durmasına hükmederek, karar örneğinin Adalet Bakanlığı'na ve TBMM Başkanlığı'na gönderilmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı ile sunduğu şikayet dilekçesine yer verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, Zaman Gazetesi'nin 1 Haziran 2015 tarihli nüshasında ve internet sitesinde "Sarayda her türlü hukuksuzluğu çeviren bir örgüt var" başlığı ile yazılan yazıda, müvekkiline hakaret edildiğini, söz konusu yazıda CHP'li Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun ifadelerine yer verildiğini belirtmişti. Röportajı yapan Doğan Ertuğrul hakkında yorum katmadan yalnızca röportajı yaptığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair hüküm kurulmuştu. İddianamede Tanrıkulu'nun 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

(Melike İnal - Didem Köseoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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