Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İzmir'de ağır hasarlı 26 bina acil olarak yıkılacak, 21 bin kişilik 3 bin 880 çadır kurulacak

Son dakika! 6.6'lık deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği İzmir'e giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Ağır hasarlı 26 bina acil olarak yıkılacak. 21 bin kişilik 3 bin 880 çadır kurulacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin yıktığı bölgede incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarının karşısına çıktı.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

"Hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi. 896 kişi yaralandı. 26 bina ağır hasarlı olarak tespit edildi. Bine yakın hasar tespit uzmanı sahada görev yapıyor. 2 bin 76 arama kurtarma personeli sahada görev yapıyor.

"26 BİNA ACİL YIKILACAK"

Bölgede toplamda 831 artçı sarsıntı yaşandı. 26 ağır hasarlı bina acil olarak yıkılacak. Bornova'da 4 ağır hasarlı bina, 1 orta hasarlı bina, Bayraklı'da 6 yıkık bina, 7 acil yıkılacak bina ve 9 bina ağır hasarlı 3 bina da orta hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. Seferihisar'da herhangi bir yıkık ağır hasarlı binamız yoktur.

"21 BİN KİŞİLİK ÇADIR KURULACAK"

21 bin kişilik 3 bin 880 çadır kurulacak, bin 500'e yakını kuruldu. Tüm kurum ve kuruluşlarımız vatandaşlarımızın yanında. Depremle uğraşırken virüs tedbirleri ihmal edilmemeli. Bir kez daha gördük ki öldüren deprem değil, binalar"