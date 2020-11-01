Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İzmir'de ağır hasarlı 26 bina acil olarak yıkılacak, 21 bin kişilik 3 bin 880 çadır kurulacak
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İzmir'de ağır hasarlı 26 bina acil olarak yıkılacak, 21 bin kişilik 3 bin 880 çadır kurulacak

01.11.2020 10:58 | Son Güncelleme: 01.11.2020 11:42

Son dakika! 6.6'lık deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği İzmir'e giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Ağır hasarlı 26 bina acil olarak yıkılacak. 21 bin kişilik 3 bin 880 çadır kurulacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin yıktığı bölgede incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarının karşısına çıktı.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

"Hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi. 896 kişi yaralandı. 26 bina ağır hasarlı olarak tespit edildi. Bine yakın hasar tespit uzmanı sahada görev yapıyor. 2 bin 76 arama kurtarma personeli sahada görev yapıyor.

"26 BİNA ACİL YIKILACAK"

Bölgede toplamda 831 artçı sarsıntı yaşandı. 26 ağır hasarlı bina acil olarak yıkılacak. Bornova'da 4 ağır hasarlı bina, 1 orta hasarlı bina, Bayraklı'da 6 yıkık bina, 7 acil yıkılacak bina ve 9 bina ağır hasarlı 3 bina da orta hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. Seferihisar'da herhangi bir yıkık ağır hasarlı binamız yoktur.

"21 BİN KİŞİLİK ÇADIR KURULACAK"

21 bin kişilik 3 bin 880 çadır kurulacak, bin 500'e yakını kuruldu. Tüm kurum ve kuruluşlarımız vatandaşlarımızın yanında. Depremle uğraşırken virüs tedbirleri ihmal edilmemeli. Bir kez daha gördük ki öldüren deprem değil, binalar"

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İzmir'de ağır hasarlı 26 bina acil olarak yıkılacak, 21 bin kişilik 3 bin 880 çadır kurulacak
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