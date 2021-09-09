Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Birleşmiş Millet Genel Kurulu'na katılacak olan Erdoğan, görüşmelerin ardından New York'ta inşa edilen Türkevi'nin açılışına katılacak.

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihlerinde ABD'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak olan Erdoğan, toplantının ardından New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nin karşısında inşa edilen yeni Türkevi Binası'nın açılışını yapacak.

35 KATLI BİR GÖKDELEN

Amerikan bilişim devi IBM'den 1977 yılında dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in katkılarıyla satın alınan, 2013 yılına kadar Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu olarak hizmet veren binanın yerine Türkiye'nin aktif dış politikası, artan itibarı ve ihtiyaçlarıyla uyumlu Türkevi binası, 35 katlı bir gökdelen olarak inşa edildi.

LALE ŞEKLİNDE GÖĞE YÜKSELİYOR

Lale şeklinde göğe yükselen bina, başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motiflerini taşıyor. Bina, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor.