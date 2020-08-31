Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'ndaki Balıkçılık Sezonu açılışına katıldı. Burada Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a net mesajlar veren Erdoğan, "Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Fransa, BAE ve Almanya gibi ülkelerin arkasına sığınarak Türkiye'ye meydan okuyan Yunanistan'a sert çıktı. Doğu Akdeniz'de ve Ege'de korsanlığa ve haydutluğa asla izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, "Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZ NE HAK YERİZ NE DE HAKKIMIZI YEDİRİRİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun Limanı'ndaki Balıkçılık Sezonu açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a net mesajlar verdi. "Şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz" diyen Erdoğan, "Akdeniz ve Ege'de korsanlığa haydutluğa asla eyvallah etmeyiz" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'A SERT ÇIKTI: TARİHLERİNİ YENİDEN OKUMALARINI TAVSİYE EDİYORUM

Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'yi kimsenin Antalya sahillerine hapsedemeyeceğini söyleyen Erdoğan, "Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum. Oruç Reis Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. İnşallah güzel haberler almayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.