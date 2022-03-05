Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya lideri Putin ile görüşecek

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmesi ile başlayan savaş, 10. gününde de tüm şiddetiyle devam ediyor. İki taraf da ağır kayıplar verirken bir yandan da iki ülkenin heyetleri müzakere masasında orta bir yol bulmaya çalışıyor. Dünya liderleri de sık sık hem Ukrayna lideri Zelenski hem de Rusya lideri Putin'le telefon diplomasisi yürütüyor.

YARIN TELEFONDA GÖRÜŞECEKLER

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in yarın bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıklandı. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ve ateşkes ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e görüşmelerin Türkiye'de olabileceğini söyleyecek." ifadelerini kullandı.

Rusya lideri Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

DÜN DE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, "Erdoğan'a desteği için minnettarım" dedi.