Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 81 vilayetinin tamamını kuşatacak şekilde 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 81 vilayetinin tamamını kuşatacak şekilde 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık."

12.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:02
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 81 vilayetinin tamamını kuşatacak şekilde 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 81 vilayetinin tamamını kuşatacak şekilde 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik

İlgili Haberler

Son dakika! Sarıkamış-Karakurt-Horasan bölünmüş yolu açılıyor
Son dakika! Sarıkamış-Karakurt-Horasan bölünmüş yolu açılıyor
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugüne kadar milletimizle birlikte ve milletimize hizmet ederek geldik, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar milletimizle birlikte ve milletimize hizmet ederek geldik, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz"
ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Arifiye'deki fabrika üzerinden TSK'ye yöneltilen saldırıların sebebini biliyoruz'
ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arifiye'deki fabrika üzerinden TSK'ye yöneltilen saldırıların sebebini biliyoruz"

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Yıldız Tilbe Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Mauricio Lemos Enner Valencia
Tüm Haberler Ateş Türk Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 81 vilayetinin tamamını kuşatacak şekilde 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 15:02:33. #1.14#
title