Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 81 vilayetinin tamamını kuşatacak şekilde 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık."
12.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:02
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 81 vilayetinin tamamını kuşatacak şekilde 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 81 vilayetinin tamamını kuşatacak şekilde 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik