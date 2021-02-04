Cumhurbaşkanı Erdoğan, rektörleri kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, rektörleri kabul etti

04.02.2021 18:59 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, rektörleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rektörleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rektörleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'i ayrı ayrı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Tosun

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