Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen Libya tezkeresinin ardından yapılan görüşmede, ikili ilişkilerde iş birliğinin önemine vurgu yapıldığı öğrenildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesi konusunda olağanüstü toplandı.Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için bugün olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu, tezkereyi oyladı. Oylama sonucunda, Libya'ya asker gönderilmesini içeren tezkere, 325 oyla kabul edildi. Tezkereye 184 vekil hayır dedi.
ERDOĞAN OYLAMA SONRASI ABD BAŞKANI TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ
Oylamanın asker gönderilmesi lehine sonuçlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra, Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.