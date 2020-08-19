Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemlerde koronavirüs vakalarında artış yaşansa dahi salgının kontrol altında olduğunu söyledi.

19.08.2020 15:48 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:08

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs salgınıyla da ilgili "Türkiye süreci en başarılı yürüten ülkelerdendir. Vaka sayısında kısmı artış yaşansa da salgın kontrolümüz altındadır. Turizm sektörü toparlanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"YENİLENEBİLİR ENERJİ BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar "Çok çok önemli bir yatırımın adımını atıyoruz. Kalyon Holding'in teknoloji altyapısı ve vizyonu ile bu tesisi ülkemize kazandırdığını görüyoruz. Yenilenebilir enerji olayı gerçekten bizler için çok ama çok önemli. Artık sadece üretmek, iç ve dış piyasaya satmak yetmiyor. Üretim ile birlikte şirketlerimiz inovasyona, araştırma-geliştirmeye önem vermesi gerekiyor. Güneş panelleri ve bileşenlerine harcadığımız milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçeceğiz.

"SALGIN KONTROLÜMÜZ ALTINDADIR"

Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs nedeniyle yatırımlar durmuşken Türkiye özel sektörü ve kamu kurumlarıyla özgün bir yol izliyor. Ne salgınla mücadelemizi sekteye uğrattık ne de yatırımlarımızı durdurduk. 800 bin insanın canına mal olan krizin üstesinden gelmek kolay değildir. Sadece sosyal hayatı değil günlük yaşantımızın her alanını etkilemiştir. Ülkemiz aldığı tedbirler ve attığı adımlarla krizi en başarılı yürüten ülkelerdendir. Vaka sayısında kısmı artış yaşansa da salgın kontrolümüz altındadır. Turizm sektörü toparlanmaya başladı.

"KONUT SATIŞLARI YÜZDE 125 ARTARAK TARİHİ BİR REKORA İMZA ATTI"

Ülkemiz kaynaklı olmayan bazı sıkıntılarla karşılaşsak da, Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini tekrar yakalamış görünüyor. Türkiye genelinde konut satışları temmuzda yüzde 125 artarak tarihi bir rekora imza attı. Elektrik tüketimi verileri artış eğilimde.

"SIĞ MUHALEFET ANLAYIŞININ ÜLKEMİZE VEREBİLECEĞİ HİÇBİR ŞEY YOKTUR"

CHP zihniyetinin bizi esir almasına izin verirsek bu ülkeyi sanayide dışa bağımlılığa mahkum ederiz. Sığ muhalefet anlayışının ülkemize verebileceği hiçbir şey yoktur. Sağa sola Türkiye'yi şikayeteden muhalefet bu ülkeye yabancılaşmış demektir.

Bugün nasıl her alanda dünden daha iyi bir yerdeysek yarın daha iyi bir konumda olacağız. 18 yılda nasıl Türkiye'nin çehresini değiştirdiysek yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız. Bunu CHP'nin vizyonsuz siyasetine rağmen başaracağız.

"DOĞU AKDENİZ'DEK MÜCADELE İSTİKBAL MÜCADELESİDİR"

'Doğu Akdeniz'de ne işimiz var' diyen muhaledef iyi dinlemeli. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar farklı cephelerde yürüttüğü mücadele sadece hak mücadelesi değil, bir istikbal mücadelesidir.

Bir asır önce Sevr'i nasıl yırttıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de dayatılmaya çalışılan Sevr'e izin vermeyeceğiz. Adalar meselesinde ürkek davranılmasının maliyeti oldu. CHP'nin ana karamızdan bir taş atımı uzaklıktaki adaların nasıl elimizden alındığını izah etmesi gerekiyor. CHP Rum ve Yunan tezlerinin savunuculuğunu yapmaktadır. CHP kontrolünü tamamen yitirmiştir.

"CHP'DEN MİLLİ HİSSİYATA UYGUN DAVRANMASINI BEKLİYORUZ"

CHP'den yurt dışındaki dostlarına taşeronluk yapmak yerine Türkiye eksenli hareket etmesini bekliyoruz. CHP'den milli meselelerde milletin hissiyatına uygun davranmasını bekliyoruz. Hiçbir sömürgeci güç, ülkemizi bu bölgede var olduğu tahmin edilen zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarından mahrum bırakamaz.

Biz Akdeniz'de gerilim ve kavga da istemiyoruz. Biz milletimizin hakkını savunuyoruz. Muhataplarımızdan diyalog yolunu açacak adımlar bekliyoruz. Bu meseleyi ülkemizin hak ve hukukunu temin edecek şekilde çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum.

"CUMA GÜNÜ BÜYÜK BİR MÜJDE VERECEĞİZ"

Cuma günü ülkemize büyük bir müjde vereceğiz. Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum. Açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur."

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında

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