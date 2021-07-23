Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Rize'ye gidiyor; kriz merkezinde inceleme yapacak
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Rize'ye gidiyor; kriz merkezinde inceleme yapacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkili olan yağışlar nedeniyle felaketin yaşandığı memleketi Rize'ye gidiyor. Erdoğan, selin vurduğu Güneysu ve kriz merkezinde incelemelerde bulunacak.

Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, Artvin'de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.

BÖLGEDE İNCELEME YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlerdir felaketi yaşayan memleketi Rize'ye gidiyor. Selin vurduğu şehirdeki Güneysu ve kriz merkezinde inceleme yapacağı öğrenilen Erdoğan'ın daha sonra açıklama yapacağı ifade edildi.

BİLANÇO AĞIR OLDU

Artvin ve Rize'de hasar gören 56 trafo nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kaldı. Arhavi'de 3 karayolu, 30 köy ve 19 yayla yolu da sel ve heyelanlarda ulaşıma kapandı.

ARTVİN'DE KAYBOLAN VATANDAŞ HALEN ARANIYOR

Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar ekiplerce botlarla kurtarıldı, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Rize'ye gidiyor; kriz merkezinde inceleme yapacak
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Erdem Aksoy
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