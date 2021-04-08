Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Savcı Kiraz'ın ailesini kabul etti
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesini kabul etti.
Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler
Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın annesi, babası ve deneme yarışmasında ödül alan çocuklarını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulün fotoğrafları Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından paylaşıldı.
(Hülya Keklik/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı