Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşini kaybeden sanatçı Alişan'ı arayarak başsağlığı diledi
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşini kaybeden sanatçı Alişan'ı arayarak başsağlığı diledi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Magazin

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Erdoğan görüşmede acılı aileye ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gün koronavirüs teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Maslak'ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınan Tektaş'ın durumu gece saatlerinde ağırlaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Alişan'ı arayarak başsağlığı diledi.

TEKTAŞ AİLESİNE SABIR DİLEDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Selçuk Tektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşini kaybeden sanatçı Alişan'ı arayarak başsağlığı diledi
Selçuk Tektaş ve Alişan

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Uzun süredir koronavirüsle mücadele eden kardeşinin tedavi gördüğü hastaneden bir an olsun ayrılmayan Alişan, gece aldığı acı haberle yıkıldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan şarkıcı, hem yaşadığı acıyı hem de cenaze bilgilerini paylaştı. Instagram hesabının hikaye kısmından açıklama yapan şarkıcı, "Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık... Bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşini kaybeden sanatçı Alişan'ı arayarak başsağlığı diledi

ÜNLÜ İSİMLER PEŞ PEŞE PAYLAŞIM YAPTI

Abisi Alişan'ın menajerliğini yapan Selçuk Tektaş'ın 41 yaşında hayatını kaybetmesi sanat dünyasını da yasa boğdu. Acı haberi alan Seda Sayan, Demet Akalın, Mehmet Ali Erbil, Ceylan, Özcan Deniz ve Hakan Taşıyan gibi birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından taziye paylaşımları yaptı.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'dan ilk paylaşım: Canımın yarısını hakka uğurladık
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'dan ilk paylaşım: Canımın yarısını hakka uğurladık
Alişan'ın kardeşinin ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü isimler peş peşe taziye paylaşımı yaptı
Alişan'ın kardeşinin ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü isimler peş peşe taziye paylaşımı yaptı
Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşini kaybeden sanatçı Alişan'ı arayarak başsağlığı diledi
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşini kaybeden sanatçı Alişan'ı arayarak başsağlığı diledi - Haberler Magazin
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