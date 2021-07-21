Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşini kaybeden sanatçı Alişan'ı arayarak başsağlığı diledi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Erdoğan görüşmede acılı aileye ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gün koronavirüs teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Maslak'ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınan Tektaş'ın durumu gece saatlerinde ağırlaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Alişan'ı arayarak başsağlığı diledi.

TEKTAŞ AİLESİNE SABIR DİLEDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Selçuk Tektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Selçuk Tektaş ve Alişan

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Uzun süredir koronavirüsle mücadele eden kardeşinin tedavi gördüğü hastaneden bir an olsun ayrılmayan Alişan, gece aldığı acı haberle yıkıldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan şarkıcı, hem yaşadığı acıyı hem de cenaze bilgilerini paylaştı. Instagram hesabının hikaye kısmından açıklama yapan şarkıcı, "Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık... Bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLER PEŞ PEŞE PAYLAŞIM YAPTI

Abisi Alişan'ın menajerliğini yapan Selçuk Tektaş'ın 41 yaşında hayatını kaybetmesi sanat dünyasını da yasa boğdu. Acı haberi alan Seda Sayan, Demet Akalın, Mehmet Ali Erbil, Ceylan, Özcan Deniz ve Hakan Taşıyan gibi birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından taziye paylaşımları yaptı.