Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rejim güçlerine verdiğimiz süre doluyor

26.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "İdlib'te ortaya çıkan insani krizi önlemek için sahada aktif müdahale dahil her yolu deniyoruz. Rusya insani hassasiyeti kabul etmek istemiyor. Gözlem kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre doluyor" diyerek Esed rejimine gözdağı verdi.

"EN UFAK BİR GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Rejimin belirlenen sınırların dışına çıkarılacağını belirten Erdoğan, "Talebimiz rejimin Soçi muhtırası sınırlarına yani gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesidir. Talebimiz rejimin saldırılarını sonlandırmasıdır. Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna da bir hal çaresi bulacağız. İdlib'te en küçük bir geri adım atmayacak rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkaracağız" şeklinde konuştu.