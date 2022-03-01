Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosovalı mevkidaşını resmi törenle karşıladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani - Sadriu'yu resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosovalı mevkidaşı Sadriu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Sadriu, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Sadriu, merdivende Türkiye ve Kosova bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.Törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı İdari işler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı. Karşılama töreninin ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.