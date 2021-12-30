Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kesişme: İyi ki varsın Eren" filminin galasına katıldı! Salonda duygu dolu anlar yaşandı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kesişme: İyi ki varsın Eren" filminin galasına katıldı! Salonda duygu dolu anlar yaşandı

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Kültür Sanat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'un Maçka ilçesinde Mehmetçik'in teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hikayesinin anlatıldığı 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filminin galasına katıldı. Erdoğan, filmi Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izlerken gösterim sırasında salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısına çekilen 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filminin galası, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Galaya, katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, filmi Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi. Film gösterimi sırasında salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filminin galasına katıldı! Salonda duygu dolu anlar yaşandı

BİRÇOK ÜLKEDE SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği film, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta yurt genelinde 350 sinemada gösterime girecek. Yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da aynı anda seyirciyle buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kesişme: İyi ki varsın Eren filminin galasına katıldı! Salonda duygu dolu anlar yaşandı

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri

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