Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi yaptı, iki lider Libya ve Doğu Akdeniz'de herkesin kazanacağı çözüm konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü. Erdoğan-Conte görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilerek, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındı. Erdoğan-Conte görüşmesinde ayrıca, Türkiye ve İtalya arasında iş birliği ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kalındı. Görüşmede, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar için bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir çözüm değerlendirildi.