Son dakika... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TARİHİ AÇIKLAMASINI BÖYLE İZLEDİLER Son dakika gündem haberi... Haber-Kamera Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZİSTANBUL, DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'te duyurduğu müjdeye vatandaşların ilgisi büyük oldu.

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZİSTANBUL, DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'te duyurduğu müjdeye vatandaşların ilgisi büyük oldu. Vatandaşlar, açıklama öncesi televizyon karşısına geçerek müjdeli haberi bekledi. Fatih sondaj gemisi tarafından doğal gaz rezervi bulunduğu müjdesini vatandaşlar alkışlarla karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde 'Millete Sesleniş' konuşması gerçekleştirdi. Günlerdir merakla beklenen konuşma vatandaşlar tarafından da büyük bir heyecan ve merakla takip edildi. Kimi telefonundan, kimi televizyondan izledi. Saat 15.00'te konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisi tarafından doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Büyük bir heyecanla beklenen müjdeli haberi vatandaşlar alkışlarla karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını büyük bir ilgiyle takip eden Bilal Aydın, Çok güzel bir haber. İnşallah petrol de bulacağız. Türkiye için çok önemli bir olay. Bundan sonra bu gibi çalışmaların devamının geleceğinin bir işareti olduğunu düşünüyorum dedi.

Vatandaşlardan Ahmet Kazdal da, İzlerken çok heyecanlandık. İnşallah devamı gelecek. Ekonominin düzelmesi için çok etkili olacak diye konuştu.

Kaynak: DHA