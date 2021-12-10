Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişimiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Aralık 2021 tarihindeki Siirt Mitingi'nde görevlendirilen polisin aracının altına mıknatıslı bomba yerleştirilmişti. Bomba düzeneği iki polisin dikkati sayesinde fark edilirken, büyük bir facianın da eşiğinden dönülmüştü.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 4 KİŞİ YAKALANDI

Suikast girişimine yönelik çok yönlü araştırmalar sürerken, İçişleri Bakanlığı son gelişmeleri aktardı. Bakanlık tarafından paylaşılan son bilgilere göre; polis memurunun özel aracının altına mıknatıslı bomba yerleştirilmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada bu sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması ise şu şekilde;

Mardin Nusaybin ilçesinde 04.12.2021 tarihinde, bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti.

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