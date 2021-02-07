Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişiye gözaltı
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişiye gözaltı

07.02.2021 19:53 | Son Güncelleme: 07.02.2021 19:57
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişiye gözaltı

Bir son dakika haberine göre ANKARA'da trafo binasının üzerindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini yakan Halis B. (26), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA'da trafo binasının üzerindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini yakan Halis B. (26), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, trafo binasının dış cephesinde çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakmak isteyen Halis B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında, AK Parti İl Başkanlığı tarafından reklam amaçlı trafo merkezi üzerine kaplanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin zarar gördüğü görüldü. Gözaltına alınan Halis B., Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yakmak istediğini itiraf etti. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMETEM) tedavi gördüğünü belirlenen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞARAFLI


Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişiye gözaltı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişiye gözaltı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişiye gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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