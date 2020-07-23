Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı

Son dakika: Bugün yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararları onayladı. Buna göre komuta kademesindeki isimlerin görev süreleri yıl daha uzatıldı. 17 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi.

23.07.2020 15:26 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:56

Öğlen saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı. Buna göre Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın görev süreleri 1 yıl daha uzatıldı.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şurada, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumlarının görüşüldüğü belirtildi.

GENERAL/AMİRAL SAYISI 347 OLACAK

Kararların, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 35 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 294 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 30 general ve amiral, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilmiştir. Halen 226 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla da 247 olacaktır.

BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELTİLEN GENERALLER

30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakcı korgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."

Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunulan açıklamada, büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı

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