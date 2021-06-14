Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Biden'dan ilk değerlendirme: Çok iyi bir görüşme yaptık

Son dakika: NATO Zirvesi'nden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Biden toplantıya dair ilk değerlendirmeyi yaptı. Olumlu mesajlar veren Biden "Çok iyi bir görüşme yaptık" dedi.