Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Biden'dan ilk değerlendirme: Çok iyi bir görüşme yaptık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Biden'dan ilk değerlendirme: Çok iyi bir görüşme yaptık

Haberler.com - Haberler | Dünya

Son dakika: NATO Zirvesi'nden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Biden toplantıya dair ilk değerlendirmeyi yaptı. Olumlu mesajlar veren Biden "Çok iyi bir görüşme yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi. Erdoğan ve Biden'ın, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki baş başa görüşmesi, 45 dakika sürdü. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşme 40 dakika sürdü.

KRİTİK GÖRÜŞMEDEN OLUMLU MESAJ ÇIKTI

Kritik toplantının ardından ikili ilişkilere dair olumlu mesajlar veren ABD Başkanı Joe Biden "Çok iyi bir görüşme yaptık" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Biden'dan ilk değerlendirme: Çok iyi bir görüşme yaptık

ERDOĞAN'LA BİDEN AYAKÜSTÜ SOHBET ETTİ

Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından toplantı başlamadan hemen önce ABD Başkanı Biden'la bir süre sohbet etmişti.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Biden'dan ilk değerlendirme: Çok iyi bir görüşme yaptık

ERDOĞAN LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson, Almanya Başbakanı Merkel ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinin ardından son olarak ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmişti.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Biden'dan ilk değerlendirme: Çok iyi bir görüşme yaptık
NATO aile fotoğrafına damga vuran olay! Liderlere NATO'nun önemini anlatan video izletildi
NATO aile fotoğrafına damga vuran olay! Liderlere NATO'nun önemini anlatan video izletildi
Kritik görüşmeye saatler kaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de bir araya gelecek
Kritik görüşmeye saatler kaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de bir araya gelecek

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Enis Arıkan Hande Erçel Selçuk Balcı Burcu Biricik
Spor Diego Rıza Çalımbay Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Biden'dan ilk değerlendirme: Çok iyi bir görüşme yaptık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 21:01:45. #1.14#

title