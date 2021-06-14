Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Biden'dan ilk değerlendirme: Çok iyi bir görüşme yaptık
Son dakika: NATO Zirvesi'nden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Biden toplantıya dair ilk değerlendirmeyi yaptı. Olumlu mesajlar veren Biden "Çok iyi bir görüşme yaptık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi. Erdoğan ve Biden'ın, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki baş başa görüşmesi, 45 dakika sürdü. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşme 40 dakika sürdü.
KRİTİK GÖRÜŞMEDEN OLUMLU MESAJ ÇIKTI
Kritik toplantının ardından ikili ilişkilere dair olumlu mesajlar veren ABD Başkanı Joe Biden "Çok iyi bir görüşme yaptık" ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN'LA BİDEN AYAKÜSTÜ SOHBET ETTİ
Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından toplantı başlamadan hemen önce ABD Başkanı Biden'la bir süre sohbet etmişti.
ERDOĞAN LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson, Almanya Başbakanı Merkel ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinin ardından son olarak ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmişti.