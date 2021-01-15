Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar, sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri...
15.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:54
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar, sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri açıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar, sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri açıyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur