Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı! Dünya katliama sesiz kalınca İngilizce paylaşım yaptı
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı! Dünya katliama sesiz kalınca İngilizce paylaşım yaptı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin için İngilizce paylaşım yaparak dünyaya çağrıda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri, derhal durdurulmalıdır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırılarının derhal durdurulmasını istedi.

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı İngilizce mesajda, "İsrail'in, insanlığın ortak kurumlarının kararlarına, temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri derhal durdurulmalıdır. Aksi takdirde, dünyada hiçbir insanın uluslararası kurumlara ve kurallara güveni kalmaz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme 'dur' demezse, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir. Unutulmamalıdır ki, Kudüs tüm dünyadır, oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı! Dünya katliama sesiz kalınca İngilizce paylaşım yaptı

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinli şehit oldu, 365 kişi de yaralandı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı! Dünya katliama sesiz kalınca İngilizce paylaşım yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırıların derhal durdurulmasını istedi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırıların derhal durdurulmasını istedi Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını değerlendirdi Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını değerlendirdi Açıklaması
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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